МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Boeing 737 при посадке на Ямайке сбил несколько фонарей

У пилотов возникли проблемы при посадке, самолет отклонился от осевой линии.
Мария Зайцева 2024-06-09 01:29:11
© Фото: Massimo Insabato Keystone Press Agency Globallookpress

Пассажирский самолет Boeing 737-800 во время посадки на Ямайке сбил несколько фонарей. Об этом сообщает 360 со ссылкой на телеграм-канал Aviaincident.

У пилотов самолета авиакомпании American Airlines появились проблемы с посадкой в аэропорту города Кингстон. Лайнер отклонился от осевой линии и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сбил несколько фонарей и вернулся на полосу.

Издание сообщает, что никто не пострадал, при этом самолет получил сильные повреждения двигателя.

Ранее стало известно, что около 300 самолетов Boeing 777 могут взорваться из-за дефектов с электропроводкой.

#в стране и мире #Самолет #boeing 777 #сбил #ямайка
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 