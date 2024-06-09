Boeing 737 при посадке на Ямайке сбил несколько фонарей

Пассажирский самолет Boeing 737-800 во время посадки на Ямайке сбил несколько фонарей. Об этом сообщает 360 со ссылкой на телеграм-канал Aviaincident.

У пилотов самолета авиакомпании American Airlines появились проблемы с посадкой в аэропорту города Кингстон. Лайнер отклонился от осевой линии и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сбил несколько фонарей и вернулся на полосу.

Издание сообщает, что никто не пострадал, при этом самолет получил сильные повреждения двигателя.

Ранее стало известно, что около 300 самолетов Boeing 777 могут взорваться из-за дефектов с электропроводкой.