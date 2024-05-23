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Около 300 самолетов Boeing 777 могут взорваться из-за дефектов

У самолетов Boeing есть опасность возгорания топливных баков.
Услада Дубинина 2024-05-23 18:31:29
© Фото: Fotografo01, Keystone Press Agency, Globallookpress

Около 300 самолетов Boeing 777 могут взорваться из-за дефектов с электропроводкой, об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на письменное предупреждение федерального управления гражданской авиации США. В любой момент может произойти возгорание топливных баков на крыльях самолетов.

«Проблема, связанная с коротким замыканием в самолетах компании модели 777, может привести к возгоранию топливных баков в крыльях самолета и взрыву. Обнаруженный дефект свидетельствует, что еще почти 300 самолетов Boeing могут быть под угрозой», - пишет издание.

Проверки самолетов показали, что из-за неправильной установки электроники в крыле самолета может образоваться электрозаряд, который поразит находящиеся рядом конструкции. В марте федеральное управление гражданской авиации сообщило о недочетах и потребовало ответа от экспертов до 9 мая, но обратной связи от Boeing не поступило.

Устранение неисправности в 292 самолетах обойдется корпорации в 698 тысяч долларов. Уточняется, что рыночная стоимость компании достигает нескольких миллиардов долларов.

Ранее экс-сотрудник Boeing совершил самоубийство после дачи показаний против компании. Мужчина оставил предсмертную записку, в которой рассказал о тяжелом периоде личных переживаний. Менеджер был ответственным за производственные стандарты компании.

#в стране и мире #Самолет #Боинг-777 #неисправность #авиация США
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