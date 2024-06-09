Рособрнадзор: в ряде школ РФ 40% учебного времени занято контрольными

В нескольких школах России около 40% учебного времени занято контрольными работами. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Это, конечно, не может не раздражать и учеников, и родителей, и учителей. Почти половина нагрузки как раз идет от них», - подчеркнул политик, выступая на ПМЭФ.

Он также отметил, что они не должны занимать более 10% учебного времени. Поэтому с 1 сентября 2024 года будет введена данная норма, согласно которой, такие тесты должны быть также согласованы с Рособрнадзором. Однако исключением будут всероссийские проверочные работы.

Напомним, что с 5 по 8 июня в северной столице проходил Петербургский международный экономический форум. Основная тема мероприятия в этом году - Основа многополярного мира - формирование новых точек роста.