Над Белгородской областью сбили ракету «Нептун» и два беспилотника

ВС России не допустили удара со стороны украинских националистов по территории страны. Утром 9 июня им удалось сбить управляемую ракету «Нептун», а также два беспилотника.

Попытка атаковать Россию была предпринята в промежутке с 09:30 до 10:30 по московскому времени.

ВСУ хотели применить управляемую ракету «Нептун-МД» и беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО одна управляемая ракета «Нептун» и два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области», - заявили в пресс-службе.

Прежде ВС РФ удалось перехватить 25 украинских беспилотников над страной. Уничтожение вражеских объектов произошло над Крымским полуостровом, Краснодарским краем, а также Ростовской, Белгородской, Брянской, Тульской и Астраханской областями.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.