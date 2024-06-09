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Над Белгородской областью сбили ракету «Нептун» и два беспилотника

Российские военнослужащие ликвидировали над Белгородской областью управляемую ракету «Нептун» и два беспилотника.
2024-06-09 11:43:28
© Фото: MOD Russia, Globallookpress

ВС России не допустили удара со стороны украинских националистов по территории страны. Утром 9 июня им удалось сбить управляемую ракету «Нептун», а также два беспилотника.

Попытка атаковать Россию была предпринята в промежутке с 09:30 до 10:30 по московскому времени.

ВСУ хотели применить управляемую ракету «Нептун-МД» и беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«Дежурными средствами ПВО одна  управляемая ракета «Нептун» и два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области», - заявили в пресс-службе.

Прежде ВС РФ удалось перехватить 25 украинских беспилотников над страной. Уничтожение вражеских объектов произошло над Крымским полуостровом, Краснодарским краем, а также Ростовской, Белгородской, Брянской, Тульской и Астраханской областями.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #белгородская область #МО РФ #силы пво #сбили БПЛА #сбили ракеты #ракета "Нептун-МД"
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