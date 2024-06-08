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ВС РФ перехватили 25 украинских беспилотников над территорией России

Дежурные средства ПВО уничтожили БПЛА над Крымом, Краснодарским краем, Ростовской, Белгородской, Брянской, Тульской и астраханской областями.
2024-06-08 08:16:35
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие пресекли новую попытку украинских боевиков совершить теракт на территории РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в заявлении.

Уточняется, что дежурные средства ПВО перехватили два БПЛА над территорией Ростовской области, еще три беспилотника выведены из строя над Белгородской областью, по одному в районе Брянской и Тульской областей, над Астраханской - три, еще девять в районе республики Крым, а также шесть БПЛА перехвачены над территорией Краснодарского края.

В Оборонном ведомстве добавили, что в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова.

ВСУ регулярно предпринимают попытки совершить теракт на территории РФ. Так, в пятницу, 7 июня, дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #пво рф #Беспилотники ВСУ
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