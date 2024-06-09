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Минздрав РФ: в больницах страны находятся 20 тыс. пациентов с Covid-19

При этом в России свыше 80 тысяч человек инфицированы этим вирусом.
Глеб Владовский 2024-06-09 10:07:36
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости

В российских медучреждениях в настоящее время лечение проходят свыше 20 тысяч пациентов, зараженных Covid-19. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Сегодня в России зафиксировано более 80 тысяч человек с коронавирусом - более 20 тысяч из них находятся на лечении в стационарах», - заявил он на полях ПМЭФ.

Мурашко добавил, что специалисты ведут наблюдение за изменчивостью коронавируса. Кроме того, продолжаются работы по улучшению эффективности вакцин, лекарственных препаратов и терапии ковида.

Напомним, что с 5 по 8 июня в северной столице проходил Петербургский международный экономический форум. Основная тема мероприятия в этом году - Основа многополярного мира - формирование новых точек роста.

#в стране и мире #коронавирус #COVID-19 #минздрав рф
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