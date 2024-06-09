Июнь может стать одним из самых жарких месяцев 2024 года в России

Июнь 2024 года может стать первым или вторым среди самых жарких месяцев после мая. Этими сведениями с ТАСС поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, Эль-Ниньо можно уже считать завершенным, однако тепло от него распространилось по всему мировому океану.

«От океана вне тропиков передается тепло в атмосферу. Поэтому многие полагают, что июнь будет первым или вторым в ранге самых жарких месяцев. Отдаленные связи Эль-Ниньо будут еще давать эффект заметное время», - рассказал Вильфанд агентству.

Метеоролог обратил внимание, что нынешний май стал самым теплым 12-м месяцем за всю историю наблюдений. Средняя его температура была выше на 1,5 градуса, как отмечается, температуру в доиндустриальный период.

В комментарии «Звезде» 2 июня Вильфанд сообщил об увеличении аномалий из-за потепления климата. В предшествующие этому дни температура была на 7-7,5 градуса выше нормы. Это огромная величина с учетом того, что летом температурный фон менее изменчивый, чем зимой, подытожил специалист.