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ВСУ за сутки 49 раз атаковали территорию ДНР

Пострадали шесть мирных жителей.
Мария Зайцева 2024-06-09 00:14:32
© Фото: Сергей Аверин РИА Новости

Вооруженные силы Украины 49 раз за сутки с 8 по 9 июня совершили атаки на территорию Донецкой Народной Республики. Об этом следует из данных представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В результате обстрелов пострадали шесть человек, повреждены четыре жилых дома.

СЦКК зафиксировал 45 обстрелов на донецком направлении, три обстрела на горловском и один на волновахском. Всего ВСУ выпустили 119 единиц различных боеприпасов по территории ДНР.

Ранее стало известно, что в Петровском районе Донецка в результате обстрела были ранены женщина 1973 года рождения и мужчина 1966 года рождения.

#в стране и мире #ДНР #ВСУ #Обстрел #сутки #Донецкая народная республика
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