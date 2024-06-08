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Над Северной Осетией перехвачен украинский БПЛА самолетного типа

По данным Минобороны РФ, киевский режим попытался с помощью беспилотника совершить террористическую атаку.
2024-06-08 09:17:05
© Фото: РИА Новости

Утром 8 июня дежурные средства противовоздушной обороны перехватили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Северная Осетия-Алания. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, киевский режим попытался с помощью беспилотника совершить террористическую атаку. Перехват БПЛА произошел в 8:40 по московскому времени.

Ранее Минобороны сообщило об отражении ночной атаки беспилотников на территории России. Всего в разных регионах было перехвачено 25 беспилотников, в том числе два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#армия #Минобороны РФ #пво #беспилотники #Северная Осетия
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