Над Северной Осетией перехвачен украинский БПЛА самолетного типа

Утром 8 июня дежурные средства противовоздушной обороны перехватили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Северная Осетия-Алания. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, киевский режим попытался с помощью беспилотника совершить террористическую атаку. Перехват БПЛА произошел в 8:40 по московскому времени.

Ранее Минобороны сообщило об отражении ночной атаки беспилотников на территории России. Всего в разных регионах было перехвачено 25 беспилотников, в том числе два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов