В Кемерово суд арестовал мастера транспортной компании после ДТП с трамваями

Центральный районный суд города Кемерово арестовал мастера АО «Кемеровская электротранспортная компания»Тимура Хакимова, которого задержали по делу о столкновении двух трамваев в Кемерово. Подозреваемый будет находиться под стражей до 6 августа 2024 года.

По данным следствия, подозреваемый, находясь в должности сменного мастера, не проверил исправность тормозной системы трамвая и создал видимость, что надлежащая проверка и техобслуживание транспортного средства выполнены. Поставив отметку в путевом листе о его технической исправности, он выпустил на линию транспортное средство.

Уточняется, что в настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей - Прим.ред.).

Напомним, что в результате столкновения двух трамваев погиб один человек, еще не менее 140 получили ранения различной степени тяжести, в том числе десять детей. Ранее «Звезда» опубликовала кадры с места происшествия.