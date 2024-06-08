МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Кемерово суд арестовал мастера транспортной компании после ДТП с трамваями

По версии следствия, подозреваемый сделал вид, что проверил исправность тормозной системы у трамвая прежде чем выпускать его на линию.
Глеб Владовский 2024-06-08 08:48:16
© Фото: СК РФ

Центральный районный суд города Кемерово арестовал мастера АО «Кемеровская электротранспортная компания»Тимура Хакимова, которого задержали по делу о столкновении двух трамваев в Кемерово. Подозреваемый будет находиться под стражей до 6 августа 2024 года.

По данным следствия, подозреваемый, находясь в должности сменного мастера, не проверил исправность тормозной системы трамвая и создал видимость, что надлежащая проверка и техобслуживание транспортного средства выполнены. Поставив отметку в путевом листе о его технической исправности, он выпустил на линию транспортное средство.

Уточняется, что в настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей - Прим.ред.).

Напомним, что в результате столкновения двух трамваев погиб один человек, еще не менее 140 получили ранения различной степени тяжести, в том числе десять детей. Ранее «Звезда» опубликовала кадры с места происшествия. 

#в стране и мире #ДТП #Кемерово #Трамваи
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 