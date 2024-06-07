ВС РФ сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

«7 июня около 18.50 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - заявило ведомство.

Ранее восьмилетний мальчик пострадал при атаке ВСУ на Луганск в ЛНР. Врачи диагностировали у ребенка перелом ноги. Специалисты установили пострадавшему железные пластины. Мама восьмилетнего мальчика рассказала «Звезде», как произошел обстрел.

Материал подготовили Услада Дубинина и Николай Баранов.