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Российские военнослужащие вывели из строя станцию РЭБ «Буковель» ВСУ

Противник в ходе боевых действий также потерял до 220 военнослужащих и две бронемашины.
2024-06-08 07:17:58
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель» в зоне СВО. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Север» Сергей Зыбинский.

В ходе боевых действий уничтожены две 152-мм гаубицы Д-20 и 122-мм орудие Д-30 ВСУ.

«Отразили три контратаки штурмовой группы 82-й десантно-штурмовой и 101-й бригады охраны генерального штаба вооруженных сил Украины», - говорится в заявлении.

Уточняется, что ВС РФ нанесли поражение 57-й мотопехотной бригаде, 36-й бригаде морской пехоты, 125-бригаде теробороны Украины в районах Волчанского и Нескучного.

Уточняется, что противник также потерял до 220 военнослужащих, две бронированные машины, и шесть автомобилей.

Ранее сообщалось об уничтожении до 140 военнослужащих ВСУ группировкой войск «Север» ВС РФ на Харьковском направлении.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#ВС РФ #МО РФ #потери ВСУ #СВО
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