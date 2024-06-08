Российские военнослужащие уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель» в зоне СВО. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Север» Сергей Зыбинский.

В ходе боевых действий уничтожены две 152-мм гаубицы Д-20 и 122-мм орудие Д-30 ВСУ.

«Отразили три контратаки штурмовой группы 82-й десантно-штурмовой и 101-й бригады охраны генерального штаба вооруженных сил Украины», - говорится в заявлении.

Уточняется, что ВС РФ нанесли поражение 57-й мотопехотной бригаде, 36-й бригаде морской пехоты, 125-бригаде теробороны Украины в районах Волчанского и Нескучного.

Уточняется, что противник также потерял до 220 военнослужащих, две бронированные машины, и шесть автомобилей.

Ранее сообщалось об уничтожении до 140 военнослужащих ВСУ группировкой войск «Север» ВС РФ на Харьковском направлении.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.