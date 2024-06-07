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Группировка «Север» уничтожила до 140 бойцов ВСУ на Харьковском направлении

Российские военнослужащие уничтожили немецкую САУ Panzerhaubitze 2000, два орудия Д-20 и три гаубицы Д-30, а также до 140 человек личного состава противника.
2024-06-07 07:21:56
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости © Видео: Минобороны РФ

За прошедшие сутки украинские войска потеряли до 140 военнослужащих. Также среди потерь ВСУ - танк, два бронетранспортера, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ калибра 155 миллиметров, два орудия Д-20 калибра 152 миллиметра и три гаубицы Д-30 калибра 122 миллиметра. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Север» Сергей Зыбинский.

Вместе с этим подразделения группировки улучшили положение по переднему краю. Под удар российских бойцов попали живая сила и техника 57-й мотопехотной, 31-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, а вместе с этим 113-й, 120-й, 125-й бригад территориальной обороны ВСУ около населенных пунктов Волчанск, Белый Колодезь и Веселое, Высокая Яруга, Жовтневое и Циркуны Харьковской области.

Группировке «Север» удалось отразить шесть контратак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады, 101-й бригады охраны Генерального штаба ВСУ и 13-й бригады Национальной гвардии Украины.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #Харьковская область #ВСУ #спецоперация #СВО #живая сила #группировка "север"
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