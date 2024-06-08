Бывший глава «Нафтогаз Украины» предрек отток населения из страны

Энергодифицит на Украине грозит стране массовым оттоком населения. Об этом сообщил бывший глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в эфире издания «Украинская правда».

Коболев заявил, что перебои с электричеством воспринимаются украинцами как более страшные события, чем вооруженный конфликт. По его словам, сейчас Украина находится на грани экономического кризиса, который можно сравнить с ситуацией в Венесуэле, когда там произошел коллапс экономики.

Он отметил, что аварийные отключения электроэнергии вредят как жителям, так и местному бизнесу, который не может работать в таких условиях.

Экс-глава НАК дополнил, что дискомфорт из-за энергодефицита может вызвать переезд населения, что будет означать потерю рабочей силы.

Ранее на Украине сообщили о повреждении энергообъектов в пяти областях.