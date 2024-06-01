На Украине сообщили о повреждении энергообъектов в пяти областях

Взрывы произошли ночью на 1 июня на энергетических объектах в пяти регионах Украины, сообщило министерство энергетики страны. Их последствия уточняются, сообщил министр энергетики Герман Галущенко, пишет RT.

Повреждены объекты на территории Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской областей, а также на подконтрольных ВСУ территориях Запорожья и ДНР.

Энергетическая компания ДТЭК показала последствия взрыва на одной из теплоэлектростанций. Там произошел пожар площадью 400 квадратных метров. Ночью пострадало два таких объекта ДТЭК. Серьезно повреждено оборудование, говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Украины сообщал о повреждении более чем половины всей энергосистемы страны.