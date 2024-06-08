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Хуситы задержали 11 сотрудников ООН и гуманитарных организаций

Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил о пропаже 11 сотрудников организации.
Мария Зайцева 2024-06-08 05:11:33
© Фото: Mohammed Al-Wafi XinHua Globallookpress

Шиитское движение «Ансар Алла» задержало 11 сотрудников ООН в Йемене. Об этом сообщает AP со ссылкой на властей.

Пресс-секретарь генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик подтвердил, что 11 сотрудников ООН были похищены. Были задержаны также сотрудники других гуманитарных организаций.

Дюжаррик заявил, что ООН запросил разъяснений у хуситов и требует немедленного доступа к сотрудникам.

«Мы используем все доступные каналы, чтобы как можно быстрее обеспечить безопасное и безоговорочное освобождение всех из них», - сообщил пресс-секретарь генсека ООН.

По данным ООН, девять человек из 11 — мужчины, двое — женщины.

Задержания произошли после атаки «Ансар Алла» на два судна в Красном море, которые нарушили запрет на вход в порты Палестины.

#в стране и мире #ООН #Хуситы #похищение #Ансар Алла
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