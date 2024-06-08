Хуситы заявили о нападении на два судна в Красном море

Шиитское движение «Ансар Алла», правящее на севере Йемена и пользующееся поддержкой Ирана, заявило о двух операциях в Красном море против двух судов. Об этом сообщил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Аль-Масира.

Вооруженные силы Йемена атаковали судна Elbella и Genoa, которые нарушили запрет на вход в порты Палестины. Операция была проведена с помощью беспилотных летательных аппаратов, баллистических и противокорабельных ракет.

По сообщению хуситов, 7 июня военная авиация США и Великобритании нанесла удары по провинции Ходейда на побережье Красного моря. Атака была предпринята на следующий день после слов лидера группировки Абдель Малика аль-Хуси о проведении 11 операций за неделю в Красном и Аравийском морях, Индийском океане и обстрелах Эйлата на юге Израиля 36 баллистическими и крылатыми ракетами, БПЛА.

Ранее йеменские хуситы сообщили об очередном ракетном ударе по американскому авианосцу USS Dwight Eisenhower.