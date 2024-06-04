Десантники показали работу дронов по доставке воды и боеприпасов

Подразделения БПЛА Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ группировки войск «Днепр», помимо ведения воздушной разведки, уничтожения личного состава и техники ВСУ, занимаются доставкой воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов передовым подразделениям. Кадры их работы показало Министерство обороны РФ.

Такой способ доставки используется лишь тогда, когда привезти необходимое обычным транспортом не получается из-за плотного огня артиллерии и беспилотников противника. Украинские подразделения активно применяют FPV-дроны по любому автомобилю, двигающемуся в направлении наших передовых позиций.

Оператор квадрокоптера подвешивает к дрону груз, он взлетает и, прибыв по воздуху в заданную точку, успешно осуществляет «прицельный» сброс воды, еды, средств связи и снарядов нашим подразделениям. Таким способом один расчет БПЛА Новороссийских десантников за сутки способен произвести несколько десятков вылетов.

Ранее наши бойцы показали наземный аппарат, который может доставлять необходимое в зону активных боевых действий. На него можно загрузить до 300 килограммов. Помимо доставки обычных грузов, он может эвакуировать раненых.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.