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Санду рассказала пранкерам о готовности выделить Киеву земли Молдавии

Анна Касаткина
17:46 03.10.2022
По словам президента республики, сейчас решаются «юридические вопросы».
© Видео: Russiacalling Telegram © Фото: Sean Kilpatrick, KeystonePressAgency, Globallookpress
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Президент Молдавии Майя Санду в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом рассказала о сотрудничестве с США и возможной передаче Киеву государственных земель. Запись части разговора появилась в Telegram-канале пранкеров.

По словам Санду, во время визита в Киев со стороны Молдавии было выдвинуто предложение о предоставлении Украине земель.

«Ваши люди приехали и осмотрели территорию, которую мы готовы вам предоставить. Пока мы еще пытаемся решить юридические вопросы с портом. В целом, мы можем предложить вам землю в пользование на ближайшие несколько лет», - заявила Санду.

В беседе она также рассказала о сотрудничестве с США, в частности, о помощи американцев «в борьбе с олигархами, покинувшими Молдавию».

«Надеюсь, в определенный момент они помогут нам привлечь их к ответственности. Потому что эти люди сейчас объединились с пророссийскими политическими силами в Молдавии», - отметила президент.

Санду также согласилась проводить совместно с Киевом «антироссийские акции».

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) ранее выпустили тизеры нового ролика, главной героиней которого стала Санду. Президент Молдавии думала, что общается с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. В частности, Санду заявила, что страна готова к проведению мобилизации. В администрации президента Молдавии заявляют, что разговор президента с пранкерами является фальсификацией.

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