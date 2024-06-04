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Столтенберг признал быстрое усиление оборонной промышленности в России

Генсек НАТО заявил, что союзники альянса потратили на наращивание производства вооружений больше времени, чем им следовало.
Мария Зайцева 2024-06-04 02:32:22
© Фото: Tomas Tkacik Keystone Press Agency Globallookpress

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что скорость усиления оборонной промышленности превзошла ожидания альянса. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Sky News.

Генсек отметил, что страны Организации Североатлантического альянса, в свою очередь, потратили на наращивание производства вооружений больше времени, чем им следовало.

Ранее в конце мая Йенс Столтенберг призвал страны-члены альянса снять ограничения на украинские удары поставляемым Западом оружием по объектам на территории России.

Тогда же Генеральный секретарь НАТО заявил, что Киеву «очень трудно защитить себя».

#Россия #в стране и мире #вооружения #НАТО #Йенс Столтенберг #оборонная промышленность
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