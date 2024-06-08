В работе Telegram зафиксировали сбои

В работе мессенджера Telegram наблюдаются сбои на территории России, данные об этом размещены на сайте Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

«Отчеты пользователей указывают на наличие проблем с доступом к ресурсу Telegram», - говорится на сайте.

Пользователи Telegram не могут прогрузить ранее отправленные сообщения как в личных переписках, так и в групповых чатах. Также недоступно обновление сообщений. ЦМУ ССОП сообщает о сбоях в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Липецке и Таганроге.

Ранее Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировал проблемы с работой государственных сайтов. По предварительной информации, нарушение работы нескольких госсайтов связано со сбоем на участке магистральных линий.