ХАМАС сообщило о гибели израильских заложников при освобождении

Несколько израильских заложников в секторе Газа погибли при освобождении пленных в лагере беженцев Нусейрат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя боевого крыла движения - группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» - Абу Убайда. Операция в Нусейрате приведет к ухудшению содержания заложников, указано в сообщении.

«Противнику удалось освободить некоторых своих заложников, однако еще несколько пленных погибли в результате проведенной операции» - заявил представитель группировки в Telegram-канале.

Ранее пресс-служба армии Израиля заявила об освобождении четырех пленных, в том числе одного россиянина, во время спецоперации в секторе Газа. Палестинское движение ХАМАС удерживало заложников с 7 октября 2023 года. Освобожденных пленных отправили в медицинский центр Тель ха-Шомер Шиба для проведения обследования.