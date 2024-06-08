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ХАМАС сообщило о гибели израильских заложников при освобождении

Во время операции по освобождению пленных в лагере Нусейрат часть заложников погибли, утверждает Абу Убайда.
Услада Дубинина 2024-06-08 20:56:21
© Фото: Yousef Mohammed Keystone Press Agency Globallookpress

Несколько израильских заложников в секторе Газа погибли при освобождении пленных в лагере беженцев Нусейрат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя боевого крыла движения - группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» - Абу Убайда. Операция в Нусейрате приведет к ухудшению содержания заложников, указано в сообщении. 

«Противнику удалось освободить некоторых своих заложников, однако еще несколько пленных погибли в результате проведенной операции» - заявил представитель группировки в Telegram-канале.

Ранее пресс-служба армии Израиля заявила об освобождении четырех пленных, в том числе одного россиянина, во время спецоперации в секторе Газа. Палестинское движение ХАМАС удерживало заложников с 7 октября 2023 года. Освобожденных пленных отправили в медицинский центр Тель ха-Шомер Шиба для проведения обследования.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ #ХАМАС
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