Беспилотник ВСУ уничтожен над Белгородской областью

Над Белгородской областью дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотник, об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

«8 июня около 19.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - заявили в ведомстве.

Ранее в Минобороны России заявили о 25 перехваченных ВСУ беспилотниках над Ростовской, Белгородской, Астраханской, Брянской и Тульской областях, а также в районе республики Крым и над территорией Краснодарского края. В акватории Черного моря ВС РФ уничтожили два безэкипажных катера, которые следовали в направлении Крымского полуострова, уточнили в ведомстве.