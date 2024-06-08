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Беспилотник ВСУ уничтожен над Белгородской областью

Минобороны России сообщили о пресечении попытки киевского режима атаковать территорию России.
Услада Дубинина 2024-06-08 20:07:00
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Над Белгородской областью дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотник, об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

«8 июня около 19.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - заявили в ведомстве.

Ранее в Минобороны России заявили о 25 перехваченных ВСУ беспилотниках над Ростовской, Белгородской, Астраханской, Брянской и Тульской областях, а также в районе республики Крым и над территорией Краснодарского края. В акватории Черного моря ВС РФ уничтожили два безэкипажных катера, которые следовали в направлении Крымского полуострова, уточнили в ведомстве.

#в стране и мире #Минобороны РФ #беспилотник #белгородская область #ВСУ
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