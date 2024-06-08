Диетолог Залетова назвала суточную норму клетчатки для организма

Врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова рассказала, какое количество клетчатки необходимо организму ежедневно для укрепления здоровья и профилактики различных заболеваний.

«Очень важно употреблять достаточное количество клетчатки, то есть не менее 30 граммов в сутки. Однако средний уровень потребления клетчатки в нашей стране - всего лишь 12-15 граммов», - рассказала эксперт в интервью радио Sputnik.

По ее словам, чтобы увеличить уровень потребления клетчатки, необходимо строго следить за своим рационом. Как объясняет диетолог, каждый день необходимо употреблять не менее 500 граммов овощей и фруктов, а также не менее одной порции так называемых сложных углеводов.

«Это крупы и злаки, которые требуют длительной варки», - пояснила Залетова.

Диетолог также отметила, что при включении в меню дополнительных продуктов, которые содержат клетчатку, необходимо учитывать их особенности и следить, чтобы рацион оставался сбалансированным. Эксперт рекомендовала делать упор именно на овощи, фрукты и частично ягоды при увеличении количества клетчатки в организме.

Татьяна Залетова предупредила, что нельзя забывать следить и за количеством употребляемой жидкости, употребляя продукты с клетчаткой.

Ранее врач Разаренова объяснила, кому не стоит пить томатный сок. По словам эксперта, людям, страдающим гастритом или болезнями почек лучше воздержаться от его употребления.