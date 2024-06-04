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Врач Разаренова объяснила, кому не стоит пить томатный сок

По словам эксперта, людям, страдающим гастритом или болезнями почек лучше воздержаться от его употребления.
Глеб Владовский 2024-06-04 06:33:27
© Фото: Ingram Images Globallookpress

Приготовленный из свежих томатов сок не только обладает приятным вкусом, но и огромным количеством полезных свойств. О содержащихся в напитке веществах рассказала в интервью радио Sputnik гастроэнтеролог Александра Разаренова.

По словам эксперта, в томатном соке содержатся Витамины С, А, К, а также минералы – калий и магний. Употребление этого напитка позволяет снизить уровень холестерина в крови, а также поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы.

«Томатный сок содержит большое количество антиоксидантов. Он богат ликопином, который помогает защищать клетки от повреждений свободными радикалами», - дополнила врач.

Однако при всех плюсах, есть и противопоказания к его употреблению. Например людям, страдающим гастритом, язвенной или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, поскольку высокая кислотность может усугубить состояние здоровья.

«Людям с заболеваниями почек, особенно тем, кто должен следить за потреблением калия, рекомендуется ограничить количество томатного сока в рационе. В некоторых случаях напиток содержит следы глютена, что вредно для людей с целиакией или непереносимостью глютена», - пояснила Разаренова.

Ранее диетолог Белоусова рассказала, можно ли использовать нут в качестве альтернативы мясу.

#в стране и мире #гастроэнтеролог #томатный сок #томат
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