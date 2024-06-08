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Личному составу инженерного соединения ЮВО вручили орден Суворова

Награды российским военнослужащим вручили за отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе проведения спецоперации.
2024-06-08 18:06:46
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Орден Суворова вручили 11-й отдельной гвардейской инженерной Кингисеппской Краснознаменной ордена Александра Невского бригаде Южного военного округа. Бригада расположена в Ростовской области. Ее наградили за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе проведения спецоперации.

Торжественную церемонию крепления ордена Суворова к боевому знамени провел начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий. В мероприятии приняли участие представители ЮВО, ветераны, юнармейцы и сам личный состав соединения. Командиру бригады вместе с орденом передали удостоверение к награде.

Соединение выполняет задачи на самых сложных и ответственных направлениях спецоперации и является одним из передовых в ЮВО. Образцом мужества и отваги стали успешные выполнения бригадой задач по фортификационному оборудованию рубежей обороны, а также установке минно-взрывных заграждений на Лисичанском, Соледаро-Бахмутском, Авдеевском, Запорожском и Каховском направлениях проведения специальной военной операции. противник понес значительные потери и не добился своих целей благодаря профессионализму и решительных действий соединения.

К госнаградам представили 420 военнослужащих бригады.

Ранее начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов вручил государственные награды отличившимся в зоне СВО военнослужащим 1-й гвардейской мобильной бригады РХБ защиты. Кадры награждения опубликовало Министерство обороны РФ.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #награждение #юво #Юрий Ставицкий #орден суворова
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