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Отличившиеся в зоне СВО военнослужащие бригады РХБЗ получили награды

Командир бригады от имени начальника войск РХБ защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова поблагодарил личный состав за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач.
2024-06-03 16:21:45
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие 1-й гвардейской мобильной бригады РХБ защиты, проявившие высокие профессиональные и личные качества в зоне спецоперации, получили заслуженные награды. Об этом пишет Министерство обороны РФ, сопроводив сообщение кадрами торжественной церемонии, которая проходила в Саратовской области.

Как уточняет российское оборонное ведомство, награды вручались за мужество и героизм. Военнослужащих наградили орденами Мужества, медалями «За отвагу», «За храбрость», Суворова. Командир бригады от имени начальника войск РХБ защиты ВС РФ Игоря Кириллова поблагодарил военнослужащих.

Бригада сегодня отметила 45-летие со дня образования. В праздничных мероприятиях по случаю годовщины участвовали ветераны войск РХБ защиты, юнармейцы, родные и близкие военных.

Также желающие смогли посетить выставку вооружений и техники. В рамках экспозиции были представлены подвижные химические лаборатории ПХЛ-2, унифицированные тепловые машины УТМ-80, тяжелые огнеметные системы ТОС-2 и ТОС-1А на базе танка Т-80, разведывательные, химические машины РХМ-6, станции специальной обработки УССО, дымовые машины ТДА-3.

Посетители смогли ознакомиться с образцами, сделать фотографии на память. В завершение программы творческие коллективы выступили с концертом. В выступлении приняли участие солисты Центрального академического театра Российской армии.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #РХБЗ #МО РФ #СВО
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