Сын Талькова назвал жертвами всех фигурантов дела о смерти отца

Все участники конфликта за кулисами «Юбилейного», ставшего фатальным для певца Игоря Талькова, являются жертвами, пострадавшими от гибели артиста. Никто из тогда присутствовавших не хотел убивать Игоря и никогда не намеревался делать это. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал сын музыканта Игорь Тальков-младший.

«Все фигуранты этого дела - такие же жертвы. Он (Шляхман - Прим. ред.) самый классный чувак был, классный директор. И честный был, никогда не обманывал. Малахов был "благородным бандитом" - он бы не полез один в кучу телохранителей, тем более с умыслом убить человека. Азиза на самом деле прима - мне как то довелось с ней работать - ее не остановить. Это ее призвание, она бы не рискнула. То есть все люди пострадали», - рассказал Тальков-младший.

Напомним, что ранее Следственный комитет РФ заявил о завершении расследования громкого убийства Талькова-старшего, которые произошло в октября 1991 года. Тогда произошел конфликт между охранником певицы Азизы Игорем Малаховым и Тальковым. Установлено, что в ходе конфликта концертный директор Талькова Валерий Шляфман, который вмешался в перепалку, нанес певцу смертельное огнестрельное ранение.