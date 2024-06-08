Командир спецназа «Ахмат» оценил уровень подготовки ВСУ на три из пяти

Украинские войска, не имеющие сил противостоять подразделениям Минобороны России на Харьковском направлении, пытаются нанести максимальный ущерб мирным жителям. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов.

«Уровень подготовки подразделений ВСУ сейчас я бы оценил на три балла из пяти, на некоторых участках - на четыре», - написал в статье RT боец.

Решение о переброске части отрядов спецназа «Ахмат» на Харьковское направление было принято в конце прошлого месяца, рассказывает Алаудинов. По его словам, снайперские пары и FPV-расчеты отряда на всех участках работают слажено. Российские военнослужащие научились противостоять и тактике НАТО, изучив ее перед этим.

Командир спецназа «Ахмат» отметил, что в ходе специальной военной операции формы и методы борьбы сместились в сторону использования БПЛА, FPV-дронов. По его словам, возможности российской армии в этом также не уступают, ВС РФ активно применяют беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы и другие новейшие средства ведения боя.

Алаудинов также рассказал, что сейчас идет подготовка к последнему бою, который завершит СВО. Перед военнослужащими стоит задача дать возможность противнику собрать все свои ресурсы и бросить их на Харьковском направлении, чтобы ВС РФ смогли их разгромить.

«Мы сейчас разыгрываем шахматную партию, в которой выиграет российская сторона, так как у нас больше ресурсов и возможностей», - написал боец.

Он также добавил, что все финансовые средства, которые Запад вливает в ВСУ, ничего не изменят. По мнению Алаудинова, ни у Киева, ни у его хозяев в США нет шансов переломить ситуацию.

Ранее саперы группировки «Север», выполняющие боевые задачи на Харьковском направлении, показали, как расчищают поля. Перед бойцами стоит задача проложить безопасные коридоры в обороне противника, чтобы пехота и танки смогли пройти минные поля.