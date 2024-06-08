США подписали контракт на производство БТР Stryker на почти $66 млн

США подписали контракт с американской оборонно-промышленной компанией General Dynamics на производство БТР Stryker. Об этом сообщает RT со ссылкой на информацию на сайте Пентагона.

БТР Stryker поставляются Украине, производство по контракту составит практически 66 миллионов долларов, $65 995 190. Отмечается, что контракт будет выполнен до 31 декабря 2026 года.

Ранее СМИ сообщали о плане поставки Киеву от США на сумму в $225 миллиона, но Пентагон сообщил, что пока этот вопрос находится в работе.