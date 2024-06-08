МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

США подписали контракт на производство БТР Stryker на почти $66 млн

США заключили контракт с американской оборонно-промышленной компанией General Dynamics на почти $66 млн.
Мария Зайцева 2024-06-08 01:45:15
© Фото: defense.gov

США подписали контракт с американской оборонно-промышленной компанией General Dynamics на производство БТР Stryker. Об этом сообщает RT со ссылкой на информацию на сайте Пентагона.

БТР Stryker поставляются Украине, производство по контракту составит практически 66 миллионов долларов, $65 995 190. Отмечается, что контракт будет выполнен до 31 декабря 2026 года.

Ранее СМИ сообщали о плане поставки Киеву от США на сумму в $225 миллиона, но Пентагон сообщил, что пока этот вопрос находится в работе.

#в стране и мире #производство #Украина #сша #Пентагон #бтр stryker
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 