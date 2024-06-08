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Стало известно число стран, желающих примкнуть к БРИКС, ШОС и ЕАЭС

Порядка 60 новых государств заявили о намерении вступить в БРИКС, ШОС и ЕАЭС.
Марина Крижановская 2024-06-08 13:50:14
© Фото: Владислав Воднев, РИА Новости

Почти шесть десятков стран изъявили желание стать членами различных объединений - БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и евразийского экономического сотрудничества (ЕАЭС).

По информации советника президента России и ответственного секретаря организационного комитета Петербургского международного экономического форума Антона Кобякова, таковых 59 государств.

Эти страны, добавил он, стремятся развивать сотрудничество в новых форматах в рамках концепции многополярного мира. В общей сложности в этих объединениях сосредоточено уже 45% мировой экономики.

«Россия со своими партнерами создала БРИКС, ШОС, ЕАЭС. Сейчас с нами большинство жителей Земли, уже почти 45% мировой экономики. В настоящее время еще 59 новых стран заявили о своих намерениях вступить в эти объединения, заявили о стремлении наладить практическое сотрудничество в новых форматах», - приводит его слова ТАСС.

Во время пленарного заседания ПМЭФ-2024 президент России Владимир Путин заявил об имеющемся у БРИКС большом потенциале для присоединения к нему новых участников. Напомнив, что в 2024 году к объединению присоединились Королевство Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Египет и Эфиопия, Путин обратил внимание, что доля БРИКС в мировом ВВП выросла до 36%.

#в стране и мире #ЕАЭС #шос #брикс #мировая экономика #новые члены #пмэф-2024 #Антон Кобяков
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