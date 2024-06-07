Путин заявил о большом потенциале БРИКС для вступления новых участников

БРИКС имеет большой потенциал для присоединения к объединению новых участников. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«В текущем году к работе в БРИКС присоединились новые участники. Это Саудовская Аравия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Эфиопия. Таким образом, доля нашего объединения в мировом ВВП выросла до 36%, а в населении планеты - до 46%. При этом БРИКС имеет большой потенциал для присоединения новых участников, и такое стремление заинтересованных партнеров на развитие мы конечно же приветствуем и будет поддерживать», - заявил Путин.

Президент добавил, что Россия продолжит работать с партнерами по БРИКС как в сфере экономики, так и в сферах безопасности, гуманитарного сотрудничества и других отраслях.

Напомним, что ранее свое желание присоединиться к БРИКС выразила Турция. Министр иностранных дел республики Хакан Фидан указал, что его страна будет наблюдать за развитием, он планирует в ближайшие дни прибыть в Россию и участвовать на совете глав МИД БРИКС. В Кремле приветствовали это решение, отметив, что организация открыта к установлению новых контактов.