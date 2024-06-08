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МО РФ: средства ПВО сбили Ми-8 воздушных сил Украины

С начала спецоперации уничтожено уже 275 вражеских вертолетов.
2024-06-08 13:14:01
© Фото: Yulii Zozuliaukrinform, Keystone Press Agency, Globallookpress

Средства противовоздушной обороны РФ сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Также средства ПВО уничтожили оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», одну противокорабельную ракету «Нептун», а также 71 беспилотный летательный аппарат.

Всего с начала специальной военной операции российские Вооруженные силы уничтожили уже 275 вертолетов противника.

Ранее в районе населенного пункта Манвеловка Днепропетровской области ВС РФ уничтожили пять вертолетов противника. Оборонное ведомство уточнило, что речь идет о четырех вертолетах Ми-24 и одном  Ми-8 воздушных сил Украины.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#армия #Минобороны РФ #пво #вертолет #Ми-8
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