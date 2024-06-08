МО РФ: средства ПВО сбили Ми-8 воздушных сил Украины

Средства противовоздушной обороны РФ сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Также средства ПВО уничтожили оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», одну противокорабельную ракету «Нептун», а также 71 беспилотный летательный аппарат.
Всего с начала специальной военной операции российские Вооруженные силы уничтожили уже 275 вертолетов противника.
Ранее в районе населенного пункта Манвеловка Днепропетровской области ВС РФ уничтожили пять вертолетов противника. Оборонное ведомство уточнило, что речь идет о четырех вертолетах Ми-24 и одном Ми-8 воздушных сил Украины.
Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов
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