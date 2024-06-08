МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Черноморский флот за сутки уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУ

Также сообщается об уничтожении 71 беспилотного летательного аппарата.
2024-06-08 13:12:33
© Фото: Минобороны РФ

Силы Черноморского флота за стуки уничтожили пять украинских безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Места поражения надводных беспилотников противника не уточняется. Сообщается также об уничтожении средствами противовоздушной обороны РФ 71 беспилотного летательного аппарата.

Ранее в оборонном ведомстве России сообщили о ночном уничтожении двух безэкипажных катеров. Вражеские аппараты следовали в направлении Крымского полуострова.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#армия #Минобороны РФ #Черноморский флот #безэкипажный катер
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 