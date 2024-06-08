Черноморский флот за сутки уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУ

Силы Черноморского флота за стуки уничтожили пять украинских безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Места поражения надводных беспилотников противника не уточняется. Сообщается также об уничтожении средствами противовоздушной обороны РФ 71 беспилотного летательного аппарата.

Ранее в оборонном ведомстве России сообщили о ночном уничтожении двух безэкипажных катеров. Вражеские аппараты следовали в направлении Крымского полуострова.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов