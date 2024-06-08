В Омане заявили о желании начать поставки в РФ верблюжьего молока

Власти Омана были бы рады начать поставки верблюжьего молока в Россию. Об этом сообщил член делегации султаната генеральный директор одной из продовольственных компаний Омана Мухаммед Аль-Харси.

«У нас уже есть партнерские отношения с некоторыми торговыми компаниями в России. Так что это уже реализовано, и мы пытаемся улучшить торговлю между двумя странами», - заявил делегат, выступая на полях ПМЭФ.

Он также отметил, что власти страны ведут поиск потенциальных партнеров для продажи в том числе таких продуктов, как верблюжье молоко, финики, рыбная продукция.

Ранее сообщалось, что власти Сальвадора изъявили желание открыть посольство России на территории страны.