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В Омане заявили о желании начать поставки в РФ верблюжьего молока

По словам члена делегации страны, Оман наладил партнерские отношения с некоторыми торговыми компаниями в России.
Глеб Владовский 2024-06-08 12:44:44
© Фото: Sina Schuldt, dpa, Globallookpress

Власти Омана были бы рады начать поставки верблюжьего молока в Россию. Об этом сообщил член делегации султаната генеральный директор одной из продовольственных компаний Омана Мухаммед Аль-Харси.

«У нас уже есть партнерские отношения с некоторыми торговыми компаниями в России. Так что это уже реализовано, и мы пытаемся улучшить торговлю между двумя странами», - заявил делегат, выступая на полях ПМЭФ.

Он также отметил, что власти страны ведут поиск потенциальных партнеров для продажи в том числе таких продуктов, как верблюжье молоко, финики, рыбная продукция.

Ранее сообщалось, что власти Сальвадора изъявили желание открыть посольство России на территории страны.

#в стране и мире #торговые отношения #Оман #пмэф-2024
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