МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сальвадор заявил о желании открыть посольство РФ на своей территории

Вице-президент Сальвадора Феликс Ульоа заявил о желании укрепления связей с Россией.
Мария Зайцева 2024-06-08 03:41:07
© Фото: Camilo Freedman Keystone Press Agency Globallookpress

Сальвадор хочет открытия самостоятельного посольства России на своей территории. Об этом на ПМЭФ заявил вице-президент Сальвадора Феликс Ульоа в интервью РИА Новости.

Ульоа отметил хорошие отношения между странами и тот факт, что Сальвадор открыл свое посольство в России.

Сейчас вопросы развития отношений с Сальвадором решаются в посольстве России в Никарагуа.

«У нас есть постоянный представитель в Сан-Сальвадоре, и через него мы всегда говорим о необходимости и желании улучшить отношения как в сфере торговли, так и в сфере культуры, политики, экономики», - заявил вице-президент.

Он отметил, что Сальвадор «с открытыми объятиями» относится к России и считает важным открытие посольства на своей территории.

#Россия #в стране и мире #пмэф #отношения #сальвадор #Вице-президент
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 