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Следствие просит заочно арестовать обвиняемого в убийстве Игоря Талькова

Алексей Курильченко
14:10 20.01.2022
По версии следствия, Валерий Шляфман препятствовал расследованию и создавал доказательства вины другого человека.
Следствие просит заочно арестовать обвиняемого в убийстве Игоря Талькова
© Фото: Evguenii Matveev, Russian Look, Globallookpress
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Следствие в Санкт-Петербурге ходатайствует о заочном аресте Валерия Шляфмана, который обвиняется в убийстве музыканта Игоря Талькова в 1991 году. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу. Обвинение просит переквалифицировать вменяемую ему статью «Убийство, совершенное по неосторожности» на «Убийство». Также следствие просит избрать Шляфману меру пересечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции либо с момента задержания на территории РФ.

«По версии следствия, 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" во время концерта известных эстрадных исполнителей возник конфликт с участием Игоря Малахова, представлявшего интересы одной из исполнительниц, с певцом Игорем Тальковым и его директором Валерием Шляфманом... Шляфман вырвал из рук Игоря Малахова револьвер системы "Наган"... произвел  выстрел в Малахова, в результате которого причинил Талькову огнестрельные ранения руки и груди, повлекшие его смерть на месте происшествия», - говорится в сообщении на сайте СУ СК.

Отмечается, что Шляфман активно препятствовал расследованию уголовного дела и создавал доказательства вины Малахова. Уклоняясь от уголовного преследования, он уехал сначала на Украину, а затем в Израиль, где и проживает на данный момент.

В прошлом году израильская полиция выразила готовность рассмотреть запрос российских коллег относительно дальнейшего расследования убийства Талькова. Возобновление расследования состоялось в 2018 году.

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