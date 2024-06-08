Врач рассказал о травмах пациентов, полученных из-за обстрела ВСУ Херсонщины

Получившие ранения в результате обстрела села Садовое в Херсонской области со стороны ВСУ пришли в чувство.

Пациенты, находящиеся в Скадовской центральной больнице, не помнят деталей произошедшего - им напрочь отшибло память.

По словам медиков, благодаря оперативной работе, удалось спасти жизни пациентам, несмотря на такие тяжелые травмы как разрыв внутренних органов и осколочные ранения конечностей.

«Команда врачей опытная, то, что планировали, сделали. Тот объем операций, который можно было сделать в наших условиях, осуществили», - рассказал заведующий хирургическим отделением Скадовской центральной больницы Ширак Нацыконян.

Напомним, что вечером, 7 июля село Садовое в Херсонской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ. В результате погибли 19 человек.