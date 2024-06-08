МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Врач рассказал о травмах пациентов, полученных из-за обстрела ВСУ Херсонщины

По словам врачей, жизни пациентам ничего не угрожает.
Александр Орлов Глеб Владовский 2024-06-08 12:14:43
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Получившие ранения в результате обстрела села Садовое в Херсонской области со стороны ВСУ пришли в чувство.

Пациенты, находящиеся в Скадовской центральной больнице, не помнят деталей произошедшего - им напрочь отшибло память.

По словам медиков, благодаря оперативной работе, удалось спасти жизни пациентам, несмотря на такие тяжелые травмы как разрыв внутренних органов и осколочные ранения конечностей.

«Команда врачей опытная, то, что планировали, сделали. Тот объем операций, который можно было сделать в наших условиях, осуществили», - рассказал заведующий хирургическим отделением Скадовской центральной больницы Ширак Нацыконян.

Напомним, что вечером, 7 июля село Садовое в Херсонской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ. В результате погибли 19 человек.

#пострадавшие #наш эксклюзив #пациенты #обстрел всу #херсонщина
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 