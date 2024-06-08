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Глава Северной Осетии сообщил о разрушениях и возгораниях от атаки БПЛА

По словам главы республики Меняйло, пострадавших нет.
Глеб Владовский 2024-06-08 11:21:32
© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости

В Северной Осетии в результате атаки БПЛА зафиксированы разрушения и возгорания. Об этом сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

По его данным, беспилотники прилетели с украинской стороны.

«Атака пресечена силами ПВО Минобороны России. Зафиксированы незначительные разрушения и возгорания. Никто не пострадал», - написал он.

Меняйло также добавил, что создан оперативный штаб, все службы переведены в режим повышенной готовности.

«Для безопасности граждан приняли решение отменить все массовые мероприятия в Моздокском районе», - сообщил глава республики.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о перехвате украинского беспилотника в небе над Северной Осетией.

#в стране и мире #атака БПЛА #Северная Осетия #разрушения
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