Глава Северной Осетии сообщил о разрушениях и возгораниях от атаки БПЛА

В Северной Осетии в результате атаки БПЛА зафиксированы разрушения и возгорания. Об этом сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.
По его данным, беспилотники прилетели с украинской стороны.
«Атака пресечена силами ПВО Минобороны России. Зафиксированы незначительные разрушения и возгорания. Никто не пострадал», - написал он.
Меняйло также добавил, что создан оперативный штаб, все службы переведены в режим повышенной готовности.
«Для безопасности граждан приняли решение отменить все массовые мероприятия в Моздокском районе», - сообщил глава республики.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о перехвате украинского беспилотника в небе над Северной Осетией.
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