Орбан заявил о безответственном поведении Европы из-за помощи Киеву

Европа ведет себя безответственно, втягиваясь в военный конфликт на Украине, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он уточнил, что главы европейских государств не понимают реальных масштабов затрат.

«Европа так втягивается в войну, что даже не имеет оценки величины затрат и средств, необходимых для достижения поставленной ею военной цели. Ничего более безответственного я в жизни не видел», - сообщил Орбан в интервью YouTube-каналу Patrióta.

В беседе премьер-министр высказался против возвращения всеобщего воинского призыва в Евросоюз. Он заявил, что Венгрия против принятия решения о службе своих граждан Берлином и Брюсселем.

Со слов Орбана, НАТО также хочет стать участником конфликта на Украине. Ранее он рассказал о попытках Североатлантического альянса найти для этого способ.