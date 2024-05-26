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Орбан заявил о безответственном поведении Европы из-за помощи Киеву

По его мнению, власти европейских стран не осознают затраты на поставленные цели.
Услада Дубинина 2024-05-26 22:50:14
© Фото: Panoramic Keystone Press Agency Globallookpress

Европа ведет себя безответственно, втягиваясь в военный конфликт на Украине, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он уточнил, что главы европейских государств не понимают реальных масштабов затрат.

«Европа так втягивается в войну, что даже не имеет оценки величины затрат и средств, необходимых для достижения поставленной ею военной цели. Ничего более безответственного я в жизни не видел», - сообщил Орбан в интервью YouTube-каналу Patrióta.

В беседе премьер-министр высказался против возвращения всеобщего воинского призыва в Евросоюз. Он заявил, что Венгрия против принятия решения о службе своих граждан Берлином и Брюсселем. 

Со слов Орбана, НАТО также хочет стать участником конфликта на Украине. Ранее он рассказал о попытках Североатлантического альянса найти для этого способ.

#в стране и мире #Украина #НАТО #Европа #Виктор Орбан
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