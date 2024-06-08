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Мурашко: после теракта в «Крокусе» в больницах остаются пять человек

Глава Минздрава РФ сообщил о продолжающих оставаться в больнице в состоянии средней степени тяжести пятерых пострадавших после теракта в «Крокусе».
Дарина Криц 2024-06-08 10:30:00
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что после теракта в «Крокус Сити Холле» в больнице продолжают находиться пятеро пострадавших. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Этой информацией он поделился с ТАСС в кулуарах ПМЭФ-2024.

«Пятеро пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" продолжают проходить лечение в стационарах Москвы и федеральных центров. Врачам удалось спасти жизни. Динамика состояния положительная, их состояние оценивается сегодня как средней тяжести», - рассказал глава Минздрава агентству.

Террористический акт произошел в подмосковном Красногорске 22 марта. Вечером в концертном зале "Крокус Сити Холл" собрались люди, пришедшие на концерт группы «Пикник». Незадолго до начала мероприятия, когда зал уже был практически полный, в него ворвались четверо вооруженных людей в камуфляжной форме. Они начали расстреливать людей и поджигать помещение.

В результате трагедии погибли 145 человек и более 500 получили ранения различной степени тяжести. Также свыше Более 1 700 человек признаны потерпевшими. Нападавшим удалось скрыться, однако их поймали в Тверской области. Все они - граждане Таджикистана, которым за исполнение преступления пообещали денежное вознаграждение.

Директор ФСБ России Александр Бортников 24 мая заявлял о более чем 20 задержанных после теракта. В это число входят непосредственные исполнители и пособники теракта.

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