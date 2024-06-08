Появилось полное видео изнутри трамваев в момент столкновения в Кемерово

Появились кадры кабины одного из трамваев, столкнувшегося с другим транспортным средством в Кемерово.

На видео запечатлен момент столкновения, в результате которого находившиеся в салоне трамвая пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Также на кадрах показан момент, где машиниста поврежденного трамвая попытались вызволить из кабины.

Ранее сообщалось об аресте мастера АО «Кемеровская электротранспортная компания»Тимура Хакимова, который по версии следствия, допустил халатность в проведении техосмотра транспорта, после чего вывел его на линию.

Уточняется, что директору предприятия также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что в результате столкновения двух трамваев погиб один человек, еще не менее 140 получили ранения различной степени тяжести, в том числе десять детей. Ранее «Звезда» опубликовала кадры с места происшествия.