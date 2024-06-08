Вице-премьер Италии Сальвини назвал Макрона и Столтенберга преступниками

Вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини назвал президента Франции Эмманюэля Макрона и генсека НАТО Йенса Столтенберга преступниками. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

«Когда кто-то предлагает бомбардировать и убивать в России, он - преступник, потому что приближает третью мировую войну», - заявил политик, выступая на публичном мероприятии.

Сальвини также назвал Макрона «опасным и неуравновешенным типом» и в очередной раз предложил ему лично пойти воевать на Украину.

Как отмечает газета La Repiblicca, Сальвини делает «провокационные заявления» в рамках предвыборной кампании перед голосованием на выборах в Европарламент. При этом его союзницей выступает главная соперница Макрона - Марин Ле Пен.

Напомним, что 4 июня Сальвини предложил французскому лидеру лично отправиться на Украину и поучаствовать в боевых действиях.