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На премьер-министра Дании Фредериксен напал мужчина

Метте Фредериксен ударил злоумышленник, его задержали.
Мария Зайцева 2024-06-08 00:04:08
© Фото: Tomas Tkacik Keystone Press Agency Globallookpress

Неизвестный в Копенгагене напал на премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Об этом сообщает 360 со ссылкой на агентство Ritzau.

В пятницу вечером в центре столицы на площади Культорвет Фредериксен ударил мужчина, злоумышленник задержан.

В сообщении агентства отмечается, что премьер-министр «шокирована» произошедшим. Комментариев от самой Метте Фредериксен не поступало.

В мая произошло нападение на премьера Словакии Роберта Фицо, который получил ранение в ходе стрельбы.

#в стране и мире #Дания #премьер-министр #нападение #злоумышленник #Метте Фредериксен
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