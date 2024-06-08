На премьер-министра Дании Фредериксен напал мужчина

Неизвестный в Копенгагене напал на премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Об этом сообщает 360 со ссылкой на агентство Ritzau.

В пятницу вечером в центре столицы на площади Культорвет Фредериксен ударил мужчина, злоумышленник задержан.

В сообщении агентства отмечается, что премьер-министр «шокирована» произошедшим. Комментариев от самой Метте Фредериксен не поступало.

В мая произошло нападение на премьера Словакии Роберта Фицо, который получил ранение в ходе стрельбы.