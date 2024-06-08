ВСУ 23 раза за сутки обстреляли территорию ДНР

За сутки с 7 по 8 июня Вооруженные силы Украины 23 раза атаковали территорию Донецкой Народной Республики. Об этом следует из данных представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В результате обстрелов пострадал один мирный житель, повреждено одно жилое домостроение.

На донецком направлении СЦКК было зафиксировано 12 обстрелов, на горловском — 10, на ясиноватском произошел один обстрел.

Всего ВСУ выпустили 57 единиц различных боеприпасов по территории Республики.

За сутки с 6 по 7 июня Украина 42 раза обстреляла территорию Донецкой Народной Республики.