ВСУ 42 раза за сутки атаковали территорию ДНР

За сутки с 6 по 7 июня Вооруженные силы Украины 42 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом следует из данных представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В результате обстрелов пострадали два мирных жителя, повреждено восемь жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры.

На донецком направлении СЦКК зафиксировали 23 обстрела, на горловском — 19 обстрелов. В сумме ВСУ выпустили 127 единиц различных боеприпасов.

За прошлые сутки Украина 28 раз атаковала территорию Республики, выпустив 68 различных боеприпасов.