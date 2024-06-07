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ВСУ 42 раза за сутки атаковали территорию ДНР

В результате обстрелов пострадали два мирных жителя.
Мария Зайцева 2024-06-07 00:17:40
© Фото: Таисия Воронцова РИА Новости

За сутки с 6 по 7 июня Вооруженные силы Украины 42 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом следует из данных представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В результате обстрелов пострадали два мирных жителя, повреждено восемь жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры.

На донецком направлении СЦКК зафиксировали 23 обстрела, на горловском — 19 обстрелов. В сумме ВСУ выпустили 127 единиц различных боеприпасов.

За прошлые сутки Украина 28 раз атаковала территорию Республики, выпустив 68 различных боеприпасов.

#в стране и мире #ДНР #ВСУ #Обстрел #пострадавшие
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