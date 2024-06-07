Песков: решений создать новый федеральный округ с Донбассом пока нет

Решений о создании нового федерального округа с Донбассом и Новороссией пока не принималось. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Много разных идей на этот счет, но никаких решений не принималось. Пока таких планов нет», - приводит его слова ТАСС.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что власти РФ в ближайшее время создадут новый федеральный округ, в составе которого будут Крым, Донецк, Луганск, Запорожская, Херсонская области.

При этом, он добавил, что вопрос решается на федеральном уровне, и есть вероятность того, что новый регион получит название «Новороссия».