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Песков: решений создать новый федеральный округ с Донбассом пока нет

В Кремле отметили, что на этот счет есть много идей.
Глеб Владовский 2024-06-07 09:58:28
© Фото: РИА Новости

Решений о создании нового федерального округа с Донбассом и Новороссией пока не принималось. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Много разных идей на этот счет, но никаких решений не принималось. Пока таких планов нет», - приводит его слова ТАСС.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что власти РФ в ближайшее время создадут новый федеральный округ, в составе которого будут Крым, Донецк, Луганск, Запорожская, Херсонская области.

При этом, он добавил, что вопрос решается на федеральном уровне, и есть вероятность того, что новый регион получит название «Новороссия».

#Донбасс #Дмитрий Песков #Новороссия #федеральный округ
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