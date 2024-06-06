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Балицкий: в РФ создадут федеральный округ Новороссия с Крымом в составе

По словам главы Запорожской области, в него войдут новые российские регионы и Крым.
Игнат Далакян 2024-06-06 16:16:23
© Фото: Александр Сухов, РИА Новости

В ближайшее время в Российской Федерации создадут новый федеральный округ. Об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новостям на полях Петербургского международного экономического форума.

«Будет создан федеральный округ, я думаю, это должно быть в ближайшее время. Я думаю, это будут Донецк, Луганск, Запорожская, Херсонская области и Крым», - сказал глава Запорожской области.

Он отметил, что на данный момент этот вопрос прорабатывается на федеральном уровне. По словам Балицкого, новый округ может получить название «Новороссия».

Напомним, что с 5 по 8 июня проходит Петербургский международный экономический форум. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 17 тысяч человек из 136 стран мира.

#Россия #пмэф #Новороссия #Евгений Балицкий #новый федеральный округ
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