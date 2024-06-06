Балицкий: в РФ создадут федеральный округ Новороссия с Крымом в составе

В ближайшее время в Российской Федерации создадут новый федеральный округ. Об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новостям на полях Петербургского международного экономического форума.

«Будет создан федеральный округ, я думаю, это должно быть в ближайшее время. Я думаю, это будут Донецк, Луганск, Запорожская, Херсонская области и Крым», - сказал глава Запорожской области.

Он отметил, что на данный момент этот вопрос прорабатывается на федеральном уровне. По словам Балицкого, новый округ может получить название «Новороссия».

Напомним, что с 5 по 8 июня проходит Петербургский международный экономический форум. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 17 тысяч человек из 136 стран мира.