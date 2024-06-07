В Папуа-Новой Гвинее около 670 человек пропали без вести из-за оползня

В Папуа-Новой Гвинее около 670 человек числятся пропавшими без вести в результате схода оползня, произошедшего 24 мая 2024 года. Об этом сообщила радиостанция Radio New Zealand.

Отмечается, что власти страны не обладают данными о точном количестве погибших в результате стихийного бедствия. В местном Минздраве заявили, что поиски тел «представляют опасность из-за высокого риска распространения инфекций». Несмотря на это, жители региона продолжают разбирать завалы с целью найти погибших.

На радиостанции отметили, что доступ к пострадавшим от оползня деревням остается затрудненным из-за завалов на дорогах и межплеменной напряженности. В настоящее время международные организации оказывают гуманитарную помощь пострадавшим.

Напомним, что 24 мая 2024 года произошел сход оползня, в результате которого около 670 человек пропали без вести.