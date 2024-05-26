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AP: свыше 670 человек могли погибнуть в Папуа-Новой Гвинее из-за оползня

В результате стихийного бедствия, около 150 домов разрушены.
Глеб Владовский 2024-05-26 14:21:14
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Папуа-Новой Гвинее в результате оползня могли погибнуть свыше 670 человек. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на Международную организация по миграции ООН.

По данным издания, местные власти предполагали, что число жертв могло составлять около 100 человек. В настоящий момент поисковым группам удалось обнаружить тела шестерых погибших.

«На данный момент под землей находится более 670 человек», - говорится в заявлении.

На месте происшествия продолжают работать спасатели. Однако работам время от времени мешают участившиеся стычки между местными племенами.

Ранее сообщалось о гибели 64 человек из-за перестрелки между «конкурирующими племенами» в провинции Энга.

#в стране и мире #погибшие #оползни #Папуа-Новая Гвинея
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